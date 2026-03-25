◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝３月２５日、美浦トレセン前走の阪急杯で１４番人気ながら２着に激走して、Ｇ１初挑戦となるララマセラシオン（牡５歳、美浦・大竹正博厩舎、父カリフォルニアクローム）が、前走から上積みをもって大一番に臨めそうだ。坂路でララニューディー（３歳未勝利）を１馬身半追走する形からスタートして、ステッキを入れられると反応良く加速。５