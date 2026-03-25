フラワーＣで重賞初制覇を飾ったスマートプリエール（牝３歳、栗東・大久保龍志厩舎、父エピファネイア）は今春、オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）を大目標に調整していくことになった。大久保調教師は「すごく上手に乗ってくれましたね。オークスを目標に考えていきたいと思います」と今後の見通しを語った。