梶浦由記＆LiSA 作詞・作曲・編曲家の梶浦由記が、3月30日０時15分からNHK総合で放送される『tiny desk concerts』の日本版に登場。NHKオフィスの一角で、豪華ボーカリスト陣やスペシャルゲストのLiSAと共に「炎」、実力派ボーカリストたちと「蒼穹のファンファーレ」など全５曲を披露した。【写真】「tiny desk concerts Japan梶浦由記（SPゲスト：LiSA）」パフォーマンスの模様「仕事であることを忘れる」ほどの