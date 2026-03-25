元「オセロ」のタレント・松嶋尚美が、長女が小学校を卒業したことを報告した。２５日にインスタグラムで「今日はララの卒業式でした！６年間無事過ごせたね。お友達もたくさんできたララ。毎日楽しんでました。先生も面白い先生でした」とつづり、娘とのツーショットや家族ショットを披露。「最後の日、校帽を投げ笑ララ、卒業おめでとう」と記し、投稿を締めくくった。この投稿にファンからは「ララちゃん卒業おめでとう