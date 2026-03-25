山形県内で、SNSのメッセージや副業紹介を装った特殊詐欺被害が相次ぎ、20代男性2人が合わせて約251万円の被害に遭いました。県警は、不審なメッセージを受信した場合はすぐに相談するよう注意を呼びかけています。警察によりますと、山形市の20代男性は3月14日、スマートフォンに「WhatsApp」を名乗るアカウントから「アカウントが認証されていない。削除を防ぐためURLから認証をしてください」などとするメッ