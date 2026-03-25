朝にしては薄暗いロウソクだけが灯る中、『耳なし芳一』の一節から始まった連続テレビ小説『ばけばけ』は、いつもとちょっと違う朝ドラだった。大きな事件が起こるわけでもなく、偉業を成し遂げた女性を描くわけでもない。登場人物はすべて悪人でも善人でもない。それなのに、それぞれのキャラクターの心の機微を、いいも悪いも、わからないも丁寧に描き、『ばけばけ』沼にハマっていく人が続出した。そんな『ばけばけ』も残すとこ