サファリといえば栄光への5000キロさる3月12日から3月15日にかけて開催された世界ラリー選手権（WRC）第3戦サファリ・ラリー・ケニアで、『GRヤリス・ラリー1』を駆る勝田貴元選手が、自身初となるWRCラリー総合優勝を遂げたニュースはまだ記憶にも新しいですが、それにしてもトヨタ、強いですね。【画像】頑張れダットサン・ワークス！筆者の自宅にある2代目バイオレットの1/43レジンキット全14枚今年のWRC開幕戦から3連勝。そ