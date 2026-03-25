初夏の光に包まれるような、ときめきあふれる新作が登場♡ジルスチュアートビューティのサマーコレクションが、2026年4月3日（金）より発売されます。新チークを中心に、アイ・リップまでトータルで楽しめるラインナップは、まるでサマードレスのように軽やかで華やか。透明感と血色感を引き出し、季節の主役になれるメイクが叶います♪ 主役は新チークコンパクト ジルスチュ