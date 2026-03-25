新会社「GenzoAI」の社長に就任する島津製作所の川村亮太主任（左から2人目）ら＝25日午前、京都市中京区島津製作所は25日、知的財産関連業務を生成人工知能（AI）で自動化したシステムを提供する新会社「GenzoAI」を設立すると発表した。知財業務は近年複雑化し、効率改善が課題となっている。少人数で取り組む企業や大学、研究機関に販売し、2030年度に売上高15億円を目指す。島津製は23年から社内でシステムを開発して