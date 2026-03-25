最高裁判所＝東京都千代田区同性婚を認めない現行の法規定が憲法に違反するとして、各地の同性カップルらが国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷（林道晴裁判長）は25日、裁判官15人で構成する大法廷で審理することを決めた。今後、当事者双方から意見を聞く弁論を開いた上で、早ければ2027年にも憲法判断を示すとみられる。現行規定を違憲と判断すれば、婚姻制度の大転換につながる。一連の訴訟は計6件起こされ、現行