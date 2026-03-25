飲酒運転で赤信号を無視した車にひき逃げされ、亡くなったという男性がいます。遺族は署名を集め、検察に提出しました。検察が刑の重い危険運転致死ではなく、過失運転致死で起訴したからです。「あれが過失だなんて」。母親の訴えです。いつもの道を通って自宅へ。去年12月22日午前0時すぎ、仲間との忘年会の帰り道。しかし、25歳の森口和樹さんは両親や2人の兄が待つ大好きな家に帰ることはできませんでした。母・美智代さん（54