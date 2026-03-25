埼玉県狭山市で昨年12月、男性が車にはねられ死亡した事故で、遺族が25日、自動車運転処罰法違反（危険運転致死）罪の適用を訴える書面と署名をさいたま地検川越支部に提出した。阪元昊被告（20）が自動車運転処罰法違反（過失致死）などの罪で起訴されているが、遺族は法定速度を大幅に超える時速120キロで走行していたなどとして、訴因変更を求めた。遺族らは約4万7千筆の署名を集めた。死亡した森口和樹さんの母美智代さん