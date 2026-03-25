ニューヨーク時間の3月23日午前6時49分。通常であれば最も静かな時間帯のプレマーケットに、異様な動きが走った。シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）で取引されるS&P500eミニ先物の出来高が、この瞬間を境に急増した。それまでの低調な取引環境から明らかに逸脱し、セッションの中でも最大級の出来高を記録したとされる。巨額取引の15分後に「トランプ大統領の発表」ほぼ同時刻、原油市場でも同様の動きが確認された。ウエス