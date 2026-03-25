元モーニング娘。の辻希美（38）が25日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にVTR出演。育休中に同番組を見て思ったことを明かした。水曜レギュラーの辻は25年5月28日の放送後に産休に入り、301日ぶりの出演、共演者に手料理を振る舞った。「ぽいぽいトーク」で、ハリセンボン近藤春菜からの「休み中にハリセンボンが入ったの嫌だったっぽい」の問いに「△」の札を上げた辻。「テレビ見てて、えっ、私の居場所なく