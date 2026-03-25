25日午前、男鹿市払戸の太陽光発電所敷地内で火事があり、太陽光パネルの一部を焼きました。けが人はいませんでした。男鹿警察署の調べによりますと25日午前11時25分ごろ、男鹿市払戸字渡部の男鹿払戸太陽光発電所から出火しました。近くの住民が発電所の敷地内から炎と煙があがっているのを発見し、同居家族が消防に通報しました。火は約30分後に消し止められましたが、太陽光パネル1枚の一部と敷地内の草地、約200平方メー