新型ランドクルーザー“240”!? トヨタ「“ちょうどいい”ランクル」が話題に！2025年10月に世界初公開され、同月の「ジャパンモビリティショー2025」や翌月の名古屋でのイベントでも大きな反響を呼んだ新型「ランドクルーザーFJ（以下、ランクルFJ）」に、いま大きな期待が寄せられています。ジャパンモビリティショー2025の会場で展示された車両に「TRJ240」の車台番号がたことから、一部のファンから“ランクル240”と呼ば