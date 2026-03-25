夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？許せない？ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。今回は、テレビを観ていたときに起こった夫婦、小さなすれ違いです。動物保護活動の番組を観ていたご夫婦。二人とも動物が好きなのか「かわいい〜」「ほんとだかわいい」なんてほのぼのとし