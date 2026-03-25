＜丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup 最終日（2日間競技）◇25日◇明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場（岐阜）◇6,147ヤード・パー72＞JLPGAへの登竜門「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」の2026年第2戦「丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup」の最終ラウンド。トータル6アンダーで並んだ星野瑠菜と早川夏未がプレーオフを行い1ホ