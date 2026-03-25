東京市場まとめ 1.概況 日経平均は前日比763円高の53,015円で続伸して寄付きました。前日の米国市場は下落したものの、トランプ米大統領がイランとの和平交渉進展を示唆したほか、イランがIMO（国際海事機関）加盟国に対し「非敵対的船舶」のホルムズ海峡通過を容認する姿勢を示したと伝わり、原油先物価格が下落。中東情勢の過度な警戒感が後退する中、半導体関連を中心に幅広い銘柄に買いが波及し、前日比1,364円高の53,616円