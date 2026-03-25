モデルでタレントの鈴木奈々（37）が24日、自身のインスタグラムを更新。「ギャル時代に戻ったよー！」とつづり、平成ギャル風メイクをした懐かしのスタイルに反響が集まっている。【写真】「今でも変わらず可愛いの反則」平成ギャルメイク姿の鈴木奈々投稿では、金髪ロングヘアに濃いアイメイク、つけまつげなど、平成ギャルを再現した姿を公開。キャップやカジュアルなコーディネートを合わせた全身ショットに加え、鏡越しの