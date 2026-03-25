◇フィギュアスケート世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)フィギュアスケートの坂本花織選手が現役引退の舞台に決めた世界選手権に挑みます。2024年の世界選手権でショートプログラム(SP)4位から、フリースケーティング(FS)ではダブルアクセル、3回転ルッツと順調にジャンプを決めて、全てのジャンプで着氷に成功。149.67点を記録し、計222.96点で逆転優勝。大会3連覇を飾りました。同種目3連覇は56年ぶり史上8人