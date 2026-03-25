歌手で女優のはいだしょうこ（47）が25日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告した。「2026年3月25日（水）」と書き出したはいだ。「また一つ、歳を重ねることができました。一生懸命産んでくれた母にも感謝です」とつづって47歳の誕生日を迎えたと明かした。「『母と私』そして、家族写真」として母との2ショットを披露。「いつも応援してくださる方々、そばで支えてくださる方、家族や友人、先輩後輩の皆さん、お世