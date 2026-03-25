人気格闘家の武尊の妻で、タレントの川口葵（２７）が２５日、衝撃の寝相を公開した。「ある日の寝相こんなものです、、映えとは笑特に足が合わさってるのが癖強めですね（嫌いにならないでね笑）」と綴り投稿した写真は足の裏を合わせる謎の体勢で掛け布団の上で寝る川口の姿が・・・。コメント欄やＳＮＳなどでは「子供みたいな寝相」、「凄い寝相」、「身体捻れてるの？初見はびっくりかも」、「夜のうちに一体何が・