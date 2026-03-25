25日、参議院予算委員会で、れいわ新選組の奥田ふみよ共同代表が過激な発言を重ねた。【映像】質疑後に“拍手なし”の瞬間（実際の様子）藤川政人委員長に指名された奥田議員は、拍手が起こる中、答弁者席に立った。冒頭は自身が議員になった理由を語り、そして日本の実質GDP成長率の低迷は政府の責任と批判。さらには複数の問題発言を重ね、藤川委員長から「不適切な言辞」と三度にわたって注意された。最後に奥田議員は「