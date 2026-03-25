２５日午前１１時半ごろ、横浜市都筑区池辺町の商業施設「ららぽーと横浜」の西立体駐車場で「車から火が出ている」と１１９番通報があった。乗用車１台が焼損したが、けが人はなかった。都筑署によると、運転手の男性が車を止めた後、ボンネット付近から煙が出ているのに気付いた。同施設によると、出火直後に来館者へ屋外退避を呼びかけたが、大きな混乱はなかったという。