お笑い芸人の永野が、YouTubeチャンネル『カジサック KAJISAC』で公開された動画に出演。西野亮廣(キングコング)の“予言”を振り返った。永野○「永野さんは絶対に時代が来る」カジサックとトークするなかで、「西野くんには本当に恩義を感じてるんですよ」と切り出した永野。「僕、10年前くらいにラッセンのネタでテレビ出ました、の前が長くて。売れないなぁっていうのが長くて、ラッセンのネタももちろん好きでやってるんです