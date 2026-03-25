吉田カバン「PORTER」は、創業90周年を記念したプロジェクトの一環として、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションコレクションを発売する。オンラインストアでは抽選販売、店頭では3月28日から順次販売される。○90周年が生んだ異色コラボPORTER流に再解釈されたハローキティハローキティは、1974年の誕生以来、老若男女を問わず多くの人々に愛されてきた日本生まれの国民的キャラクター。一昨年に誕