メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋・栄の新しい高層ビルに入る高級ホテル「コンラッド名古屋」が、7月31日に開業します。 「コンラッド名古屋」は、整備が進む高層ビル「ザ・ランドマーク名古屋栄」の10階～11階と、31階～40階に7月31日開業します。 客室は170室で、40階には名古屋の街が一望できるバーができるほか、10階には約180人が収容できる宴会場が備えられます。 そのほか、ビジネ