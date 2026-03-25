日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）は２５日、都内で定時社員総会後に会見を行い、２０２５年度決算で黒字が約７０００万円になったと発表した。内部留保は約４億７０００万円。国内男子ツアーは近年、試合数が減少し、テレビやインターネット中継が減っている現状。それでも、２５年度はトップオフ（選手賞金の一部）、大会の主管料、運営協力金、２４年度分の米男子ツアー分配金約５０００万円などの収入が計上され、７０００