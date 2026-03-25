アジア・コモディティ騰落率ランキング＝03/25営業日時点＝ 上海ゴム 1.04％ 上海銅 0.71％ 上海異形鉄筋 -0.19％ 大連とうもろこし -0.66％ 大連ポリエチレン -4.6％ 上海重油 -5.31％ ＊数値は前日比％