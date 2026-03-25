ドル円一時１５９．１４レベル、本日高値を伸ばす＝ロンドン為替 ロンドン序盤に向けて、ドル円が一段高。一時159.14レベルと本日の高値を伸ばしている。ドル高の面では、ポンドドルは一時1.3370レベルと本日の安値を更新。円安の面では、ユーロ円が再び184.50付近まで買われた。 USD/JPY159.07 EUR/USD1.1595EUR/JPY184.46 GBP/USD1.3384GBP/JPY212.90