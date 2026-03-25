春の制度改正を前に、ＳＮＳで飛び交う「独身税」という言葉。その響きの強さとは裏腹に、当事者である若者の受け止めは、必ずしも単純ではないようだ。２０２６年４月に始まる「子ども・子育て支援金制度」をめぐり、Ｚ世代の意識を探った調査からは、制度の狙いと個人の感情の間に横たわる距離が浮かび上がる。Ｚ世代向けの企画・エモマーケティングを行う「僕と私と株式会社」が、２２〜３０歳のＺ世代２０００名を対象に「