「The Arranger」 ジェネレックジャパンは、Austrian Audioより、「ハイエンド・リスニングの扉を開く」と謳うリファレンスヘッドフォン「The Arranger」を発売した。価格はオープンで、直販サイト「MUSIC EcoSystem」での価格は187,000円。 「TACX3M」 「TACP2M」 別売りオプションとして、バランス接続用の4ピンXLR 3Mケーブル「TACX3M」と、4.4mmのPentaconnコネクター2Mケーブル「TACP2M