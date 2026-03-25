日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）の定時社員総会と臨時理事会が２５日、都内で行われ、新役員が承認された。２４年に就任した諸星裕会長が再任。倉本昌弘副会長が続投し、新たにジャパンゴルフツアー選手会会長の阿久津未来也（フリー）が副会長に就任した。理事には、石川遼（カシオ）、堀川未来夢（ＷａｖｅＥｎｅｒｇｙ）、谷原秀人（国際スポーツ振興協会）らが名を連ねた。任期は２年。◆日本ゴルフツアー機構・役員