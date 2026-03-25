より良い条件を求めて選んだはずの転職先で、「思っていたのと違う」と感じる―。介護業界ではそんな声が少なくない。人手不足が続くなかで転職のハードルは下がる一方、入職後に生じる期待と現実のギャップが、定着を難しくしている実態が浮かび上がってきた。株式会社ピーアール・デイリーが、介護職への転職経験者１，００８人（２０〜６０代）を対象に行った調査によると、転職理由の１位は「給与・待遇改善」で３６．８％