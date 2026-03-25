山形地方裁判所の書記官が、家庭裁判所に勤務当時、事件記録の紛失や事務処理の放置など不適切な業務遂行を繰り返していたとして、25日付けで停職6か月の懲戒処分を受けました。停職6か月の懲戒処分を受けたのは、山形地方裁判所所属の50代の男性書記官です。山形地裁によりますと、この男性書記官は山形家庭裁判所に勤務していたおととし9月から去年4月にかけ、担保取消決定申立事件などの記録をつづった事件記録1冊を紛失しまし