朝、玄関で足が止まる子ども。その一歩の重さは、家庭全体に静かに広がっていく。いまや「行き渋り」は特別な出来事ではなく、多くの家庭が直面する日常のひずみとなっている。子どもの問題として語られがちだが、実態は親の働き方や夫婦関係にまで影響を及ぼす、より広い社会課題だ。花まるグループを展開する株式会社こうゆうの調査（全国の小学生以上の子どもを持つ親２１９名）によると、子どもの行き渋りを経験した親の６