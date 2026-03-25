「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の白濱亜嵐、片寄涼太が２５日、都内で写真集「Ｆｏｏｔｐｒｉｎｔｓ」の発売記念イベントを行った。グループとして１０年ぶりとなる写真集。所属事務所のあるゆかりの東京・中目黒や初期にパフォーマンスを行ったステージ、カラオケでのカットなど、ここまで歩んできた足跡をたどるような一冊となっている。デビューから１３年。メンバーの変化について尋ねられると、白濱は「この男は変わりまし