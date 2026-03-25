定年が近づくほど、仕事への意欲は高まる―。そんなイメージは現実と少し違うのかもしれない。調査から浮かび上がったのは、むしろ「定年まであと２年」を境にモチベーションが落ち込むという、見過ごされがちな谷の存在だ。日本では６５歳以上が３６２４万人、総人口の２９．３％を占め、職場でも５５歳以上が約３人に１人に達する。シニアの働き方は、もはや例外ではなく前提となっている。株式会社ＪＴＢコミュニケーション