日本相撲協会は２５日、エディオンアリーナ大阪で理事会と年寄総会を開き、職務分掌を発表した。実質６期目を迎える八角理事長（元横綱・北勝海）に次ぐ実質“ナンバー２”の事業部長には、出羽海親方（元幕内・小城乃花）が就任した。佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）が危機管理部長、高田川親方（元関脇・安芸乃島）が巡業部長を務める。審判部長は浅香山親方（元大関・魁皇）、尾上親方（元小結・浜ノ嶋）の２人体制となった