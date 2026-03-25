東野幸治と岡村隆史による日本テレビ系バラエティー『東野・岡村の旅猿』の新シーズン『東野・岡村の旅猿28』（毎週月曜深1：29※関東ローカル、全24回）が、4月13日から放送される。【写真】『旅猿』復活！シーズン27の初回ゲストは蛍原徹今回、福井県をPRしてほしいというオファーが舞い込み、番組恒例の「何も決めない旅、福井県編」がスタート。しかし、旅は思いがけない展開を迎える。ゲストは初登場のおぎやはぎ・小