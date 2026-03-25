女性お笑い芸人のだいたひかる（50）が25日、ブログを更新。着古し子供服をあげるかどうかの基準について書き込んだ。「お下がりは難しい」と題して投稿。状態の良い子供服は、人にあげたいとしつつ、「少し色褪せていたら、メーカーの物でも失礼かな！？」と考えてしまうとした。さらに「2回しか履かせていないけれど、1回でも履いた靴下は失礼か！？」と、靴下に特化して悩んでいいることを吐露。関係の密度にもよるとしつ