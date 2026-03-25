ロックバンド「サンボマスター」の新曲「またあえるかな」のミュージックビデオ（MV）が話題を集めている。同曲は4月1日から開催する福島県の観光キャンペーン「ふくしまデスティネーションキャンペーン」のテーマソングとして書き下ろされたもので、3月23日にリリース。同日からコラボMVと同キャンペーンのCMが公開されている。東日本大震災、原発事故から15年の節目。会津市生まれのボーカル・山口隆（50）の、多くの人に訪