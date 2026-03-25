参院予算委の集中審議で答弁する高市首相＝25日午前高市早苗首相は25日の参院予算委員会で、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡への艦船派遣について、先のトランプ米大統領との会談で国内法の制約を説明し、トランプ氏の理解を得たと明らかにした。茂木敏充外相は「『法律の範囲内』には憲法も含まれる」と言明した。首相は、海峡での機雷掃海を目的とする将来的な艦船派遣に関して「状況を見て法律にのっとり判断する」と述べ、