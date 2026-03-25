ついに明日日本時間3月26日、メジャーリーグが開幕を迎えます。今年も多くの日本人投手がメジャーでの登板を控えています。ドジャースの山本由伸投手は2年連続の開幕投手に抜擢。シーズン前最後のマウンドでは5回無失点で抑える万全の仕上がりです。山本投手は日本時間3月27日のダイヤモンドバックス戦に先発登板します。同じくドジャースの大谷翔平投手は日本時間4月1日のガーディアンズ戦で先発予定。佐々木朗希投手も日本時間3