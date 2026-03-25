ミスタードーナツは、2026年3月25日から5月下旬まで「宇治抹茶ドーナツシリーズ」全5種を販売しています（一部ショップを除く）。食感にこだわった宇治抹茶ドーナツシリーズ祇園辻利の宇治抹茶を使用することで、抹茶の味わいがしっかりと感じられる「宇治抹茶ドーナツシリーズ」は、ミスドでも人気の限定商品です。今回登場する5種類のドーナツは、食感にこだわった生地や和の素材との組み合わせがラインアップ。初登場の「ドら抹