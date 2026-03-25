3月25日、日本バスケットボール協会（JBA）は、「FIBA 3x3アジアカップ 2026」に出場する、女子日本代表のメンバーを発表した。 同大会は4月1日から5日にかけてシンガポールで行われ、22チームが参戦するアジアの頂点を決める大会。優勝したチームは2027年に開催される『3×3 CHAMPIONS CUP 2027』の出場権が与えられる。 女子日本代表（FIBAランキング12位）は3日の予選プールか