梅乃宿酒造は４月２４日に東証スタンダード市場に新規上場する。上場に際して１８９万３５００株の売り出しと、需要状況に応じて２７万４９００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。公開価格決定日は４月１６日。同社は日本酒及び「梅乃宿の梅酒」や「あらごしシリーズ」などの果実を漬け込んだ日本酒リキュールを中心に酒類の製造・販売を行う。主幹事はＳＭＢＣ日興証券。