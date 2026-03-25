emptyは『都市伝説解体センター』より、大川ぶくぶが描き起こしたキャラクターのグッズの予約を開始した。 関連：【画像あり】個性豊かなキャラクターたちが大川ぶくぶデザインに！ラインナップ一覧 今回のグッズのために描き起こされたのは、福来あざみやジャスミン、廻屋 渉などのメインキャラクターをはじめ、山田ガスマスク、富入順蔵、ガイドといった印象的なサブキャラクターたちだ。