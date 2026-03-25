（台北中央社）歌手のジェイ・チョウ（周杰倫）が24日、4年ぶりにリリースする新アルバム「太陽之子」のリード曲「Children of the Sun 太陽之子」のミュージックビデオ（MV）発表会を台北市内の映画館で開催した。MVはハリウッド大作「アバター」などに参加したクリエーティブ企業が手掛け、制作には1億台湾元（約5億円）近くが投じられた。新曲MVはパリと台北で撮影された。1本のMVの制作費としては、華語（中国語）音楽界で史上